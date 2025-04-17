Около 100 памятников приведут в порядок в Богородском округе ко Дню Победы

Муниципальные коммунальные организации приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны на территории Богородского городского округа. До конца апреля планируется благоустроить 97 объектов.
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на оперативном совещании поставил перед профильными ведомствами и городским службами задачу привести в порядок воинские мемориалы к майским праздникам.
«Достойно подготовить округ к встрече 80-летия Великой Победы — наша святая обязанность, начиная с дворовых территорий и заканчивая каждым памятным местом», — подчеркнул глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Муниципальное предприятие «Благосфера» должно привести в порядок 61 памятник. В настоящее время работы выполнены на половине объектах. В ведении предприятия «Городское хозяйство» находятся 36 памятников.
Сотрудники коммунальных служб проводят различные работы: промывка, очистка от старой краски и отслоившейся штукатурки, грунтование, нанесение штукатурки, шпаклевка, покраска основания и ограждения, замена плитки. На большей части объектов работы планируется завершить до 30 апреля.
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