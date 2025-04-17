Около 100 памятников приведут в порядок в Богородском округе ко Дню Победы

Муниципальные коммунальные организации приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны на территории Богородского городского округа. До конца апреля планируется благоустроить 97 объектов.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на оперативном совещании поставил перед профильными ведомствами и городским службами задачу привести в порядок воинские мемориалы к майским праздникам.

«Достойно подготовить округ к встрече 80-летия Великой Победы — наша святая обязанность, начиная с дворовых территорий и заканчивая каждым памятным местом», — подчеркнул глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Муниципальное предприятие «Благосфера» должно привести в порядок 61 памятник. В настоящее время работы выполнены на половине объектах. В ведении предприятия «Городское хозяйство» находятся 36 памятников.