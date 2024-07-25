Жители Солнечногорска смогут оформить право собственности в новых регионах через МФЦ

Фото: Медиасток.рф

Офисы МФЦ в Солнечногорске одни из первых в регионе осуществляют прием и выдачу документов услуг Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость и получению сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков  по объектам в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здесь уже приняли порядка 100 таких обращений.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик встретился с директором МФЦ Натальей Спицыной, чтобы узнать о результатах работы пилотного проекта.

«Новая услуга в офисах муниципалитета пользуется большим спросом. Граждане могут оформить документы на жилье, машино-места, гаражи, садовые дома, хозяйственные постройки, земельные участки. Все это по предварительной записи и, что самое главное, без очередей», — отметил Типографщик.

Кирилл Типографщик/Телеграм-канал
Фото: Кирилл Типографщик/Телеграм-канал

Услуга доступна для заявителей с российским гражданством. Необходимые документы предоставляются на языке оригинала. Услугу предоставляют от 20 до 30 рабочих дней, в зависимости от вида регистрационного действия.

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