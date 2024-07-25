Жители Солнечногорска смогут оформить право собственности в новых регионах через МФЦ

Офисы МФЦ в Солнечногорске одни из первых в регионе осуществляют прием и выдачу документов услуг Росреестра по оформлению прав собственности на недвижимость и получению сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков по объектам в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здесь уже приняли порядка 100 таких обращений.