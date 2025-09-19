Около 100 новых арт-объектов установили к 195-летию Балашихи

На территории исторической «Фабрики 1830» в Балашихе появились около 100 арт-объектов, посвященных 195-летнему юбилею городского округа. Их авторами стали жители и участники творческого сообщества «Энтузиасты», объединившиеся для создания уникальных художественных работ.

В рамках проекта прошло три творческие лаборатории паблик-арта, результатом которых стали оригинальные произведения искусства. Среди них — декоративные изразцы, формирующие «ленту времени», отражающую важные этапы истории фабрики и города, а также стена славы — арт-объект, на котором увековечены имена значимых владельцев фабрики и выдающихся культурных деятелей Балашихи.

«В честь юбилея города мы решили подарить ему новые арт-объекты. Это первые подобные работы на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, и мы надеемся, что они станут основой для дальнейшего развития этого пространства как культурной и творческой площадки», — рассказала основатель творческого сообщества «Энтузиасты» Ирина Фильченкова.

Кроме того, 20–21 сентября в Балашихе пройдет третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В рамках фестиваля участники смогут увидеть ожившие с помощью технологий искусственного интеллекта архивные фотографии фабрики, принять участие в коллективном создании анимации и масштабного уличного арт-объекта из нитей. Особое внимание будет уделено выставке «Хрупкая сила», посвященной женским профессиям на фабрике, которые играли важную роль в ее истории.