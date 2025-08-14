Около 100 несанкционированных свалок устранили в Можайском округе за 4 года

Администрация муниципалитета продолжает планомерную работу по очистке от мусора береговых линий водоемов и лесных массивов. За четыре года удалось ликвидировать порядка 100 несанкционированных свалок, вывезено более 10 тысяч кубометров мусора.

Особое внимание уделяют уборке берегов рек. Большая часть таких мероприятий проходила в рамках всероссийской экологической акции «Вода России». В них активно участвовали волонтеры и неравнодушные жители округа.

Недавно такой субботник состоялся на берегу Можайского водохранилища у деревни Криушино. Участники, включая сотрудников администрации муниципалитета, собрали порядка 1,5 кубометров бытового мусора.

Можайский округ, обладающий значительными водными ресурсами, регулярно поддерживает акцию «Вода России», которая привлекает внимание к проблеме загрязнения водоемов.

Заместитель начальника отдела сельского хозяйства и экологии Светлана Филиппова напомнила, что чистота лесов, рек и водохранилища является общей ответственностью для всех жителей муниципалитета. Она призвала отдыхающих на природе соблюдать чистоту и подавать правильный пример подрастающему поколению.