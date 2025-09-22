Около 100 многоквартирных домов в Коломне перешли на электронное голосование

Электронный формат собрания собственников жилья начали использовать около 100 домов под управлением «Департамента городского хозяйства». В настоящий момент такое голосование проходит в доме № 1/40 по улице Ватутина.

Председатель совета многоквартирного дома по улице Ватутина Александр Зайцев рассказал, что голосование началось неделю назад и будет продолжаться 60 дней. Уже около 30% жильцов выразили свое мнение.

В доме № 1/40 проживает много пенсионеров, которым непросто перейти на электронный формат. Генеральный директор компании «ДГХ» Алексей Резников и Александр Зайцев провели разъяснительные беседы с жильцами, рассказали о преимуществах электронного голосования и объяснили, как пользоваться современными технологиями.

Во время самого первого голосования в доме выносят на повестку вопрос о переходе на электронный формат собраний. Чтобы решение было принято, за него должно проголосовать 50 процентов собственников плюс один голос.

Жители могут воспользоваться разными вариантами голосования: через портал ГИС ЖКХ или с помощью приложения «Госуслуги ДОМ», а также в МФЦ.

«Мы понимаем, что старшему поколению тяжело в части цифровизации, поэтому оставлена возможность проголосовать и на бумажном носителе. Для этого у нас в каждом РЭУ есть специально обученные сотрудники, которые помогут жителю заполнить бюллетень и внесут его в систему», — отметил Алексей Резников.