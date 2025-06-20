Около 100 мешков вторсырья собрали на экоакции в Раменском

Около 250 неравнодушных жителей округа приняли участие в 176-й акции по раздельному сбору отходов. Жители принесли в пункт сбора десятки мешков с разнообразным вторсырьем.

Наибольшей популярностью пользовалась станция приема макулатуры, где скопилось около 50 мешков с бумажными отходами. Также активные участники акции собрали 35 мешков полиэтиленовых пакетов и пленки, 15 мешков металлических изделий. Кроме того, жители принесли стеклотару и даже коллекцию отработанных батареек.

«Каждый такой сбор — это маленькая победа. В этот раз мы впервые приняли несколько редких видов пластика, которые обычно не берут в обычных пунктах приема», — рассказала организатор акции Марина Козлова.

Параллельно с экологической акцией проходил традиционный фримаркет, ставший неотъемлемой частью подобных мероприятий. Десятки участников обменивались книгами, одеждой и предметами быта, давая вещам вторую жизнь и сокращая количество отходов, отправляемых на свалки.

Все собранные ресурсы были отправлены в московский экоцентр «Собиратор», который известен самым широким спектром принимаемого вторсырья и обеспечивает его дальнейшую переработку. Вещи, оставшиеся после обмена на фримаркете, были переданы волонтерами в Церковь Покрова Божией Матери в Игумново, где их рассортируют и распределят между нуждающимися семьями. Следующий раздельный сбор отходов в Раменском запланирован на 20 августа.