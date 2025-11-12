Около 100 лазерных операций на венах по полису ОМС выполнили в Дубне

Лечение варикоза вен нижних конечностей с помощью лазера проводят в стационаре городской больницы в Дубне. Уже выполнено около 100 операций — пациенты восстановились и довольны результатом.

Врачи вводят через прокол в поврежденную вену световод, таким образом «склеивая» ее. Операция проходит под контролем УЗИ и без общего наркоза. Преимущество метода заключается в быстром восстановлении — пациент после операции сразу встает и идет заниматься своими делами. Кроме того, следы вмешательства незаметны.

«Госпитализация в круглосуточный стационар не требуется, анестезия тоже местная. Поэтому минимальный срок восстановления и минимальный болевой синдром», — пояснил врач-хирург Дубненской больницы Баатр Очиров.

Для того, чтобы попасть на эндовенозную лазерную облитерацию, нужно обратиться к участковому терапевту. Все консультации и операции проводят по полису ОМС.

«Для нас важно здоровье жителей, поэтому делаем все, чтобы медицина стала еще доступнее — приобретаем высокотехнологичное оборудование, реализуем новые масштабные проекты. Во многом это удается благодаря поддержке команды нашего губернатора Андрея Воробьева», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.