Около 100 крыш очистили от сосулек в Лосино-Петровском округе

На совещании под руководством губернатора Подмосковья обсудили ход работ в округе. На контроле — очистка кровель, мониторинг техники и расселение аварийного жилья.

В рамках этой работы уже очищено 96 кровель многоквартирных домов. Задачи выполняют восемь промышленных альпинистов и три автовышки. Оставшиеся восемь крыш будут убраны до конца этого дня силами управляющей компании.

Кроме того, в округе внедряется система мониторинга на основе ГЛОНАСС для контроля за работой коммунальной техники. Весь автопарк муниципального учреждения «Городское хозяйство» уже внесен в систему, в ближайшее время подключат подрядчиков.

Также отдельное внимание на совещании уделили расселению аварийного жилья. В 2025 году округ был признан самым эффективным в области по этой программе. За отчетный период для 615 человек приобрели 216 квартир, а 28 семьям выдали жилищные сертификаты.

В текущем году планируется достроить ранее начатый объект на пересечении улиц Строителей и Гоголя, где уже в этом году смогут заселиться первые жители. Также продолжается строительство домов в поселке Биокомбината.