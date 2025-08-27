Около 100 киноклубов открыли при библиотеках в Подмосковье

Около 100 киноклубов открыли на базе библиотек в Подмосковье. В них проводят показы фильмов, лекции и тематические беседы.

Одна из главных задач библиотек региона — популяризация чтения. В этом помогают киноклубы. Их посещают дети, взрослые, подростки и представители старшего поколения. Они собираются для совместного просмотра фильмов и их обсуждения.

В Центральной библиотеке Долгопрудного проводят КиноПятницы. В учреждении также открыт уникальный музей истории кинематографа. В экспозиции — более 500 экспонатов.

В Домодедово, Егорьевске, Павловском Посаде и Кашире проводят киновстречи для детей. Ребята смотрят мультфильмы и экранизации сказок. Для гостей постарше проводят лекции и тематические беседы.

Киноклубы также работают в Матырской сельской библиотеке, учреждениях Шатуры, Щелкова и других округов.

Найти ближайший киноклуб можно в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки».