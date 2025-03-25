Около 100 фасадов многоэтажек Подмосковья очистили от рисунков и надписей

Граффити и рисунки, размещенные без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За подобные действия полагается административная ответственность, а ликвидировать их результат приходится управляющим компаниям.
В прошлом месяце коммунальщики под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области привели в порядок порядка 100 фасадов многоквартирных домов региона. Их очистили от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей.
Также в министерстве напомнили, если вы заметили рисунки, несогласованные граффити на стенах вашего дома, то следует сообщить в свою УК или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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