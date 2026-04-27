Около 100 единиц техники вывели на уборку последствий снегопада в Одинцове

Приводить в порядок дороги общего пользования с раннего утра вывели 31 единицу техники — шесть комбинированных дорожных машин, оснащенных зимним оборудованием, 25 тракторов МТЗ и 72 дорожных рабочих. Благодаря своевременно начатым работам, заторы удалось предотвратить.

Дворы и общественные пространства убирают 46 единиц техники, 22 погрузчика и 499 дворников. В приоритетном порядке от снега очищают пешеходные коммуникации, входные группы многоквартирных домов, подходы к социальным объектам. Кроме того, ведется уборка остановок общественного транспорта и подъездов к контейнерным площадкам.

В ходе обследования дорожной сети коммунальщиками было обнаружено и убрано восемь поваленных деревьев.