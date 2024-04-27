Около 100 человек сдали кровь на донорской акции в МОНИКИ | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:01 Около 100 человек сдали кровь на донорской акции в МОНИКИ МОНИКИ им. Владимирского

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Неделя донорства завершилась в МОНИКИ имени Владимирского. Участниками акции стали около 100 добровольцев из Москвы и Московской области. Доноры сдавали как саму кровь, так и ее компоненты.

«От лица всего института мы хотим выразить огромную благодарность каждому, кто пришел в наше отделение, чтобы сдать кровь. Это неоценимый поступок, который поможет спасти тысячи жизней», — отметила заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени Владимирского Марина Пиховкина.

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Донорскую кровь используют при сложных операциях, тяжелых родах, в лечении онкологических и других заболеваний. Сдать кровь в отделении переливания крови МОНИКИ можно ежедневно по будням с 08:00 до 12:00, а в последние выходные месяца — присоединиться к акции «донорская суббота».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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