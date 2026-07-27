Около 100 человек прошли ночную диспансеризацию в Лобне

Лобня стала первым муниципалитетом Подмосковья, где внедрили ночную диспансеризацию, которая уже превратилась в добрую традицию. Очередная акция в шестой раз состоялась в Лобненской больнице 24 июля.

«Ночная диспансеризация» в Центральной поликлинике продолжалась с 20:00 до полуночи. Обследование прошли 96 человек. На следующий день врачи продолжили прием в Центральном парке, где здоровье проверили еще 25 жителей Лобни.

Горожане могли проконсультироваться у терапевта, гинеколога, уролога, дерматолога и стоматолога, а также сделать ЭКГ, рентген, маммографию и сдать анализы крови. Для пациентов организовали чай и печенье, чтобы они могли восстановить силы после процедур.

Такой формат диспансеризации позволяет работающим жителям проверить здоровье в удобное для них время — без отрыва от работы и в выходной день.

Глава Лобни Анна Кротова приехала в поликлинику, чтобы лично оценить, как организовали ночную диспансеризацию. Главный врач Лобненской больницы Виктория Тен курировала мероприятие от начала до конца. В бригаду вошли два заведующих поликлиниками и два заведующих отделениями. Жители Лобни уже написали слова благодарности медикам в социальных сетях.