Около 100 человек поучаствовали в донорской акции в Жуковском

День донора организовали во Дворце культуры в Жуковском ко Дню государственного флага России. Еще 95 человек сдали 42,75 литра крови.

Перед процедурой донорам предлагали выпить сладкий чай. Всем измерили уровень гемоглобина, провели обследования на инфекционные и вирусные заболевания, а также определили группу крови и резус-фактор. Сданную кровь направят в госпитали для помощи военнослужащим СВО.

Донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет. В 2024 году в Жуковском провели шесть акций. В них приняли участие 524 человека. Они сдали 195 литров крови. В муниципалитете пять волонтеров получили звание «Почетный донор России». Их наградил глава округа.