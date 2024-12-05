Около 100 автомобилей эвакуировали со дворов Подмосковья за месяц

С начала ноября в Подмосковье эвакуировали около 100 автомобилей за неправильную парковку. В этом году на штрафстоянки чаще всего отправлялись автомобили из муниципалитетов с высокой запаркованностью — Красногорска, Ленинского округа и Одинцова.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Если машину эвакуировали, необходимо позвонить по номеру 112, чтобы узнать, где находится транспортное средство. После этого необходимо приехать в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья для получения протокола о правонарушении.

Напомним, независимо от эвакуации, за парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» предусмотрен штраф 1,5 тысячи рублей.