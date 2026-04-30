30 апреля 2026 16:28 Около 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

Подмосковье

Врачи

Роспотребнадзор

Вакцинация

В Московской области с начала сезона зарегистрировали около 700 обращений к врачам из-за укусов клещей. Этот показатель ниже, чем годом ранее и меньше средних многолетних показателей.

Случаев заражения клещевым энцефалитом в регионе не выявили. Ситуация остается под контролем Роспотребнадзора. В рамках профилактики продолжается вакцинация: прививки сделали около 10 тысяч человек, включая более трех тысяч детей. Также запланированы противоклещевые обработки территорий на площади свыше пяти тысяч гектаров.

Фото: Роспотребнадзор

При укусе необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт. Если такой возможности нет, клеща следует аккуратно удалить самостоятельно с помощью специальных инструментов или подручных средств, стараясь не повредить его. После этого место укуса нужно обработать, а самого клеща — поместить в закрытую емкость и доставить в лабораторию для анализа.

При ухудшении самочувствия в течение месяца после укуса — повышении температуры или появлении покраснения — необходимо обратиться к врачу. Чтобы снизить риск присасывания, специалисты советуют выбирать закрытую одежду, заправлять ее, защищать голову и шею, использовать акарицидные средства и регулярно осматривать себя во время пребывания на природе.