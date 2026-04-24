Около 10 тысяч жителей Подмосковья получат выплаты ко Дню памяти аварии на ЧАЭС

В России 26 апреля отмечают День памяти жертв радиационных аварий и катастроф — дата, связанная прежде всего с событиями на Чернобыльской АЭС. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что в этот день вспоминают тех, кто оказался на передовой борьбы с катастрофой.

Сегодня в Подмосковье проживают участники ликвидации, их родственники, а также люди, пострадавшие от радиационного воздействия.

«Это день, когда мы склоняем головы перед подвигом тех, кто принял на себя удар стихии в 1986 году. Чернобыль — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Но самое главное — это история о людях. О пожарных, военных, инженерах, врачах, которые шагнули в пекло, прекрасно понимая, какой ценой дается каждая минута работы над разрушенным реактором», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Для жителей Подмосковья, пострадавших в аварии, на региональном уровне предусмотрен ряд социальных мер поддержки.

В частности, к памятной дате назначают единовременную выплату для получателей пенсий из числа пострадавших — в этом году ее обладателями станут 10 тысяч человек. Кроме того, для этой категории жителей сохраняется право бесплатного проезда в общественном транспорте, что дополняет федеральные льготы.

Отдельные группы людей, которые имели право на бесплатный проезд еще до 2005 года, продолжают пользоваться этой мерой на территории столичного региона, включая метрополитен, с использованием социальной карты.

Также предусмотрена ежегодная материальная помощь ко Дню памяти и компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — оформить ее можно через региональный портал государственных услуг.