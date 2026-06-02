Около 10 тысяч урн очистили на автобусных остановках Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжается работа по поддержанию чистоты на объектах транспортной инфраструктуры. За минувшую неделю сотрудники коммунальных служб привели в порядок более девяти тысяч урн, расположенных на муниципальных остановках общественного транспорта.

Мероприятия провели в рамках планового содержания территорий под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты очищали урны от накопившегося мусора, а также проверяли их техническое состояние и сохранность конструкций.

Наибольший объем работ за отчетный период выполнили в Химках, где обслужили свыше тысячи урн. В число муниципалитетов-лидеров также вошли Домодедово, Мытищи, Балашиха и Люберцы — коммунальные службы очистили несколько сотен объектов в каждом округе.

В остальных муниципалитетах региона работы продолжаются в плановом режиме. Регулярная очистка урн — часть комплексной программы по поддержанию порядка на общественных территориях и обеспечению комфортных условий для жителей и пассажиров.

Особую актуальность такие мероприятия приобретают в теплое время года. Своевременный вывоз мусора и уборка контейнеров помогают избежать появления неприятных запахов, а также снижают риск распространения насекомых и способствуют поддержанию благоприятной санитарной обстановки.