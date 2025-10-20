Около 10 тысяч тюльпанов посадят в Можайском округе

Сотрудники «Единого дорожно-транспортного центра» приступили к высадке цветов по всему Можайскому округу. Весной на клумбах в скверах и городских пространствах, а также знаковых и памятных местах расцветут около 10 тысяч тюльпанов.

Эти растения оптимально высаживать осенью: луковицы успеют укорениться до холодов, но не прорастут. Сначала специалисты подготавливают почву — делают ее легкой и рыхлой. Затем тюльпаны сажают по всем правилам: ровными рядами, создавая необходимое чередование цветов.

«Мы тщательно подготавливаемся к посадке цветов, чтобы весной клумбы нашего округа радовали жителей», — рассказала старший мастер «Единого дорожно-транспортного центра» Инесса Гордиенко.

В округе одновременно трудятся несколько бригад специалистов. Это опытные работники, который озеленяют Можайск не первый год. В итоге весной на городских клумбах расцветут желтые, розовые, красные, белые и сиреневые тюльпаны.