Около 10 тысяч метров сетей канализации обновят в Орехово-Зуевском округе

Крупнейшая за несколько десятилетий модернизация системы водоотведения началась в муниципалитете. Будет капитально отремонтировано почти 10 тысяч метров канализационных сетей.

Специалисты уже завершили работы на трех объектах. На улице Урицкого в Орехово-Зуеве заменили 1096 метров труб, на Советской улице в городе Куровское — 1193 метра, а в городе Дрезна — 752 метра.

Капитальный ремонт главного самотечного коллектора на улице Якова Флиера в Орехово-Зуеве завершен на 95%, рабочие приступили к благоустройству участка.

«Канализационные сети в округе давно требовали серьезного обновления. Степень изношенности отдельных участков коллекторов достигала почти 100%. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья этот вопрос начали решать комплексно и основательно», — рассказал глава округа Руслан Заголовацкий.

В настоящее время продолжается ремонт сетей на улицах Карла Либкнехта, Бирюкова и Красноармейской, в Могэсском тупике в Орехово-Зуеве, на Коммунистической улице в Куровском, а также в Ликино-Дулеве.