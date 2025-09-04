Около 10 тысяч контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за лето

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области летом организовали мойку 9,1 тысячи контейнерных площадок с использованием концентрированных моющих средств. Больше всего работ провели в Клину — 435, Подольске — 368 и Талдоме — 368. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Во время санитарной обработки очищают территорию вокруг контейнеров, моют сами баки и обрабатывают ограждения. Регулярная промывка площадок является частью обязательного ухода за ними и выполняется с помощью специализированной техники. Эти работы проводят с апреля по конец октября.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте