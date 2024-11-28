Около 10 тысяч дворов обработали ото льда в Подмосковье за неделю

Из-за осадков в Московской области коммунальные службы начали обработку тротуаров и внутриквартальных дорог противогололедными средствами. Это помогает снизить риск падений и сделать передвижение безопасным, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За неделю в Московкой области от гололеда обработали около десяти тысяч дворов и общественных пространств. Для этого используют специальную технику: тракторы с пескоразбрасывателями, которые равномерно распределяют реагенты.

«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи. В приоритете — обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регионом закуплено более 70 тысяч тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в своем использовании», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Чтобы предотвратить гололед, управляющим организациям советуют заранее изучать прогноз погоды и начинать обработку за 2–4 часа до начала осадков.