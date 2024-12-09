Около 10 тысяч человек посмотрели ледовые спектакли в Подмосковье в выходные

В выходные 7 и 8 декабря в Подмосковье прошли первые ледовые шоу зимнего сезона 2024-2025, организованные известными российскими фигуристами. Мероприятия посетили около десяти тысяч зрителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

В субботу в Мытищах на катке у Дворца культуры «Яуза» состоялся спектакль «Двенадцать месяцев» с участием Ирины Слуцкой. Мероприятие привлекло 3,5 тысячи зрителей. В спортивном комплексе «Дмитров» прошли «Сказки Евгения Плющенко», которые собрали 1,5 тысячи человек.

В воскресенье на катке «Театральный» в Химках представление Ирины Слуцкой посмотрели 3,5 тысячи зрителей, а в Красногорске, на катке в Павшинской пойме, «Сказки Евгения Плющенко» привлекли более 1,5 тысячи человек.

Следующие шоу состоятся с 13 по 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде, где с программой «Чемпионы» выступит команда Ильи Авербуха.