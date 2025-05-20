Около 10 тысяч человек посетили акцию «Ночь музеев» в Подмосковье

Подмосковье приняло участие во всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 17 и 18 мая. По данным регионального министерства культуры, мероприятия собрали около 10 тысяч посетителей. Для них провели концерты, экскурсии, спектакли и многое другое.

Особой популярностью пользовались программы в музее-заповеднике Пушкина, где более трех тысяч человек увидели мистический спектакль в интерьерах дворца. В «Новом Иерусалиме» более трех тысяч гостей посетили концерт классической музыки и уникальные экскурсии.

В Серпухове гости историко-художественного музея стали участниками военной реконструкции, а в Клину насладились театральными постановками в музее Чайковского.