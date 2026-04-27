Около 10 скворечников сделали студенты на субботнике в Можайске

Зеленая зона парка пополнилась 10 рябинами и 20 кустами жасмина. Остальные саженцы тоже украсили аллеи. Однако самым трогательным моментом стало появление скворечников, которые своими руками смастерили студенты Можайского техникума.

Горожане не только лично проконтролировали процесс установки, но и оставили на домиках для птиц небольшие записки с пожеланиями. Теперь каждое такое изделие уникально и хранит частичку заботы и внимания.

Жители Можайского муниципального округа с удовольствием откликнулись на участие в доброй акции: в любой момент можно вернуться в это место и вспомнить о своем вкладе в общее дело. Такие инициативы не только преображают парк, но и делают горожан ближе друг к другу.