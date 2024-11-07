Около 10 пешеходных дорожек отремонтируют в Лобне в 2024 году

Работы по благоустройству территории продолжаются в муниципалитете. В настоящее время специалисты ремонтируют в городе 10 тротуаров.

Теплоснабжающая организация «ТЭК-10» занимается благоустройством участков, на которых проводили строительно-монтажные работы. В порядок приведут территории на Авиационной, Заречной улицах и улице Калинина. Уже подготовлены основание для укладки асфальтобетонного покрытия и траншеи под бордюры.

В городском парке Киово завершили опиловку аварийных деревьев. На Спортивной улице прочистили ливневую канализацию у дома № 7/3. Также установлена трансформаторная подстанция для электроснабжения новой поликлиники. На детских площадках, расположенных на улицах Калинина, 6, Космонавтов, 5 и Деповской, 1, появились новые карусели.

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