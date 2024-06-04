Около 10 народных троп благоустроят в Химках в этом году

Пешеходные дороги продолжают обновлять в городском округе Химки. Восемь народных троп уже обновили на шести адресах.

Тему благоустройства народных троп обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов. Дорожки в Химках обновляют по единому стандарту: укладывают асфальт шириной два метра и устанавливают бортовой камень. Таким образом, путь до школы, остановки или других социально значимых объектов становится удобнее.

«Многие жители, когда идут от остановок, пробуют сократить дорогу именно здесь. Пожилым людям неудобно было зимой преодолевать грязь и сугробы, поэтому была выбрана именно эта дорожка. Жители нашего дома очень довольны. Работы провели быстро, никакой шум не мешал. Также возле нашего дома благоустроили стоянку для машин и дорожку к подъезду», — поделилась жительница дома № 75 в деревне Брехово Елена Афанасьева.

Еще народные тропы обустраивают на улицах 9 Мая, Гоголя, на Юбилейном проспекте, в деревне Юрлово, деревне Брехово и поселке Лунево. Напомним, работы проходят в рамках программы гуьернатора под названием «Пешком». В общей сложности в Московской области благоустроят свыше 470 пешеходных дорожек в этом году.

Локации для ремонта определяют с учетом пожелания горожан. Ознакомиться с перечнем адресов и сроками проведения работ можно на официальном сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».