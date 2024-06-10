Около 10 миллиардов рублей поступило в бюджет Подмосковья от аренды и продажи земли за 5 месяцев

Фото: Медиабанк МО

Около десяти миллиардов рублей поступило в бюджеты подмосковных городских округов от распоряжения земельными участками и имуществом за последние пять месяцев. План по поступлениям выполнили на 43%.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, доходы бюджета Подмосковья в текущем году планируется увеличить на 23 миллиарда рублей.

«От аренды и продажи земли и имущества за пять месяцев 2024 года местные бюджеты в Московской области заработали 9,93 миллиарда рублей. Это на 1,75 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года», — уточнила Адигамова.

Лидерами по поступлениям в мае стали городские округа Ступино, Одинцовский, Истра и Домодедово.

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