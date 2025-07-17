Около 10 кубометров мусора убрали с берега Церковного пруда в Балашихе

В городском округе Балашиха 17 июля прошла экологическая акция по уборке прибрежной зоны Церковного пруда. Мероприятие, организованное управлением экологии, транспорта, дорог и связи администрации совместно с волонтерами и неравнодушными жителями, стало частью всероссийской инициативы «Вода России», направленной на сохранение чистоты водоемов.

По словам Светланы Мошаровой, заместителя начальника управления экологии и начальника отдела природопользования, это уже третья подобная акция в этом году.

«Мы видим все больше поддержки со стороны жителей, которые отмечают реальные результаты нашей работы. Это вдохновляет нас продолжать», — подчеркнула Мошарова.

Участники собрали около 10 кубометров мусора, вернув берегам пруда чистоту и порядок. В мероприятии активно участвовали представители местных предприятий.

Ранее, в июне и начале июля, подобные мероприятия прошли на реке Пехорка у плотины напротив одноименного парка, собрав около 70 участников. Такие инициативы не только улучшают экологическую обстановку, но и объединяют жителей Балашихи в стремлении сделать город чище и комфортнее для жизни.