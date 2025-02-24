Около 10 компаний из Подмосковья представили свою продукцию на фестивале в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля проходит международный фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Разнообразную продукцию на мероприятии представили около 10 компаний из Подмосковья.

Свои товары в Абу-Даби представили «Русскарт», «Дмитровский молочный комбинат», «Плодоимпорт», «Мираторг» и другие предприятия.

«За последние три года Объединенные Арабские Эмираты стали одним из трех основных партнеров Московской области по объему экспорта. Участие наших производителей в фестивале-ярмарке позволит расширить это сотрудничество», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Фестиваль «Сделано в России» объединил 80 отечественных производителей из 30 регионов.