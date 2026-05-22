Около 10 километров региональных дорог отремонтируют в Истре в 2026 году

Семь участков региональных дорог общей протяженностью около десяти километров отремонтируют в Истре в этом году. Работы уже начали проводить на нескольких участках.

Сейчас сотрудники завершают укладку нового асфальта от Новорижского шоссе до кругового движения в деревне Давыдовское. Также обработали и подготовили покрытие к ремонту от Волоколамского шоссе через деревню Брыково до железнодорожной станции «Новый Иерусалим». Кроме того, обновят асфальт на участках «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково», «Граворново — Большое Ушаково», «Давыдовское — Котово до СНТ Дальний» и «Волоколамское шоссе 35,5–95,4 километра». Все работы постепенно проводятся в соответствии с установленным планом.

В 2025 году дорожные службы заменили асфальт на 16 участках региональных дорог в Истре, Дедовске, Павловской Слободе и на Волоколамском шоссе. Общая протяженность составила 37 километров.