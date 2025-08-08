Около 10 канализационных колодцев отремонтировали в Истре

Работы провели по всему округу, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие и экологическую безопасность для жителей муниципалитета. Кроме этого, не только ремонтировали старые колодцы, но и построили один новый.

Содержание канализационных колодцев в исправном состоянии — ключевой элемент обеспечения порядка в населенных пунктов. А своевременный ремонт и строительство новых объектов предотвращают аварийные ситуации, такие как: прорывы, засоры, затопления.

Кроме того благодаря этим работам защищается почва и грунтовые воды от загрязнения сточными водами. Специалисты муниципального предприятия «Истринская теплосеть» в июне и июле провели ремонт колодцев канализации в деревнях Курсаково, Кострово, Онуфриево, поселках Глебовский, Румянцево, Снегири и в селе Новопетровское.

А новый колодец построили в ЖК «Малая Истра».