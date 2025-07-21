Около 10 деревень Ленинского округа подключат к централизованной канализации

Поэтапное подключение к системе хозяйственно-бытовой канализации проведут в северо-восточной части муниципалитета. Новые коммуникации появятся до 2034 года в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоотведение.

Масштабная модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства началась в Ленинском округе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава муниципалитета Станислав Каторов рассказал, что в рамках госпрограммы уже переложена значительная часть магистрального трубопровода, строятся водозаборные узлы. Планируется также поэтапное устройство хозяйственно-бытовой канализации там, где она до сих пор отсутствует — в Дроздове, Картине, Мамонове, Беседах и других близлежащих деревнях.

Предусмотрено строительство в населенных пунктах напорной или самотечной канализации и дальнейшее направления стоков на канализационно-насосную станцию, расположенную вблизи жилого комплекса «Римский квартал» с последующей перекачкой в систему Мосводоканала. Это решение более экологично, чем строительство собственных очистных сооружений на территории Ленинского округа.

В деревне Слобода, где местные жители на собственные деньги построили централизованную канализацию, необходима реконструкция очистных сооружений. Администрация округа планирует провести работу по включению объекта в областную госпрограмму.