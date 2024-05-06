Около 10 БПЛА обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:38 Около 10 БПЛА обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега Unsplash

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Отдых на природе может омрачиться неожиданными сюрпризами, когда вместо цветов на дороге встречается оттаявший беспилотный летательный аппарат. После схода снега на территории лесов Подмосковья обнаружили порядка 10 БПЛА.

Предполагается, что эти аппараты были выведены из строя при помощи радиоэлектронных средств, однако ГУРБ МО подчеркивает, что они по-прежнему представляют угрозу безопасности.

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В случае обнаружения БПЛА рекомендуется отойти от объекта на расстояние не менее 100 метров и предупредить спутников об опасности, избегать использования радиоаппаратуры, мобильных телефонов или GPS поблизости от него.

Кроме того, не следует пытаться прикасаться к аппарату или поднимать его. После того, как вы отошли на безопасное расстояние, необходимо сообщить о местонахождении и времени обнаружения аппарата в Службу спасения по номеру 112.

«Пожалуйста, сохраняйте бдительность и будьте внимательны!» — подчеркнули в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

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