Около 1 тысячи метров пешеходного тротуара обустроят в Богородском округе

Силами «Мосавтодора» началось обустройство пешеходного тротуара протяженностью 980 метров в селе Ивашево Богородского округа. Проект реализуется в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения — и для местных жителей это по-настоящему долгожданное решение.

На протяжении долгого времени от жителей поступали многочисленные обращения с просьбой обратить внимание и обустроить пешеходную зону на этом участке. Проблема была особенно острой: здесь неоднократно фиксировались дорожно‑транспортные происшествия, в том числе с участием пешеходов. Отсутствие тротуара создавало реальную угрозу безопасности, и теперь этот пробел ликвидируют.

Новый тротуар сделает передвижение людей комфортным и безопасным — им будут пользоваться более 200 человек. Сейчас работы ведутся в активном режиме, согласно графику. Завершить обустройство тротуара планируют до 21 августа.