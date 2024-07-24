Около 1 млрд рублей инвестируют в станкостроительный завод в Щелкове

Фото: Мининвест

В новый станкостроительный завод в Щелкове инвестируют один миллиард рублей. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета российской экономики.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания строит научно-производственный комплекс по разработке, выпуску и ремонту станков.

«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — рассказала Зиновьева.

За счет реализации инвестпроекта штат предприятия может увеличиться на 300 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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