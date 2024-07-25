Окна заменили в Виноградовской школе в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Виноградовской средней общеобразовательной школе городского округа Воскресенск закончили ремонт. Здесь заменили 22 оконных блока.

Благодаря обновленным оконным рамам в кабинетах школы станет теплее, а расходы на отопление уменьшатся. Также современные окна надежно изолируют помещения от посторонних шумов, это положительно скажется на успеваемости школьников и на общей атмосфере в заведении.

Монтаж оконных конструкций выполнили опытные специалисты, они соблюдали все необходимые стандарты и технологии.

Отметим, что в этом году в Виноградовской средней общеобразовательной школе откроют Центр «Точка роста». Школьники там изучат предметы естественно-научного и технологического профиля.

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