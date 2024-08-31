Окна в школе имени героя Сергея Рыбникова в Воскресенске заменили на 90%

В преддверии нового учебного года в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова в Воскресенске ведется активная подготовка. Одним из ключевых проектов этого года стала масштабная замена оконных блоков.

Новые окна, установленные по всей школе, не только придают современный внешний вид, но и обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, что особенно актуально в условиях переменчивого климата.

«В нашей школе идет активная подготовка к 1 сентября. Самое главное — замена оконных блоков. Они меняются по всей школе. Помимо этого, в некоторых кабинетах был выполнен косметический ремонт. Мы очень благодарны администрации нашего округа в лице Алексея Малкина и начальника управления образования Ирмы Письменной. Это было действительно необходимо», — сообщила заместитель директора школы Оксана Дубовицкая.

Отметим, что в следующем году в образовательном учреждении планируется проведение работ по утеплению и ремонту фасада. Все эти меры направлены на создание благоприятных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Школа готовится встретить своих учеников в комфортной и безопасной обстановке, что является приоритетом для администрации и педагогического коллектива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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