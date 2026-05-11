Окна школы искусств в Химках украсили символами мира к 9 Мая

В оформлении приняли участие ученики школы, преподаватели и активисты «Молодой Гвардии». Они изготовили три десятка белых голубей — символ мира и чистоты.

«Сегодняшние „Окна Победы“ — это не только дань памяти прошлому, но и вклад в будущее. Когда ребенок рисует голубя как символ мира, Георгиевскую ленту, Вечный огонь или пишет „Спасибо за Победу“, он не просто создает картинку — он формирует в себе чувство сопричастности к судьбе страны. Это первый шаг к гражданской позиции, к осознанию того, что история — это не что-то далекое, а часть его собственной жизни. Такие инициативы помогают вырастить поколение, которое знает цену мира и умеет его беречь», — отметила муниципальный депутат, директор школы Инна Монастырская.

«День Победы — это священная дата, которая объединяет все поколения нашей страны. Подвиг советского народа, отстоявшего мир и свободу, навсегда останется для нас высшим примером мужества и беззаветной любви к Родине. Приглашаю химчан присоединиться к праздничным акциям и памятным мероприятиям — вместе мы сохраним правду о подвиге дедов и прадедов и покажем, что их дело живет в наших сердцах», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Праздничные мероприятия в Химках охватили весь городской округ. Накануне 9 Мая прошла акция «Песни Победы», в рамках которой во дворах ветеранов выступили творческие коллективы. В галерее имени С. Н. Горшина до 28 июня открыта выставка «Путь к Победе» с уникальными артефактами военного времени.

8 мая в 10:00 у монумента «Противотанковые ежи» стартовал традиционный мотопробег. А 9 мая в 12:00 у монумента «Отстоявшим Отчизну» состоялось центральное памятное мероприятие с минутой молчания и акцией «Вальс Победы». Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что также жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-проектах «Бессмертный полк» и «Мой герой» или выразить благодарность лично через портал заботаоветеранах.рф.