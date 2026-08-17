Окна отремонтировали в 1,6 тысячи подъездах Подмосковья с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года управляющие организации Подмосковья привели в порядок оконные блоки в свыше 1,6 тысячи подъездах многоквартирных домов. Ремонтные работы выполнялись на основе обращений жителей, которые поступали на линию Единой диспетчерской службы региона.

Специалисты починили окна в домах Балашихи, Наро-Фоминска и Шатуры. Подобный ремонт относится к прямым обязанностям управляющих компаний и финансируется из средств, которые жильцы ежемесячно отчисляют на содержание общего имущества.

В стандартный перечень процедур входит замена разбитых стекол, ремонт фурнитуры, устранение дефектов рам, а также герметизация стыков.

В преддверии отопительного периода специалисты проводят детальные осмотры оконных конструкций для обнаружения скрытых дефектов. Особое внимание они уделяют исправности запорных механизмов. При обнаружении повреждений жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую компанию или оставлять заявку на портале ЕДС МО.