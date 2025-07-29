Окна отремонтировали более чем в 200 подъездах Подмосковья за месяц

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Управляющие организации отремонтировали окна более чем в 200 подъездах Подмосковья за июнь. Работы провели по заявкам жителей в единую диспетчерскую службу.

Ремонт оконных конструкций — обязанность управляющих организаций. Работы проводят за счет средств, которые поступают от жителей за содержание общего имущества.

В ходе ремонта специалисты меняют поврежденное остекление, восстанавливают фурнитуру, устраняют дефекты рам и створок, а также герметизируют стыки и швы.

«Ремонтные работы обеспечивают энергоэффективность здания. Все конструкции должны соответствовать требованиям по теплозащите и звукоизоляции», — отметили в министерстве по содержанию территорий.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы ведомства Владислава Мурашова, специалисты также уделяют особое внимание работоспособности систем отопления в подъездах, а также состоянию окон и дверей.

«Для сохранения тепла окна должны иметь двойное остекление, также следует исключить все прорехи и щели — они снижают энергоэффективность дома», — сказал он.

Сообщить о повреждениях окон жители могут в свою управляющую компанию или на линию единой диспетчерской службы ЕДС МО.