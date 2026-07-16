Окна отремонтировали более чем в 200 подъездах Подмосковья в июне

В Подмосковье управляющие организации продолжают выполнять ремонт окон в местах общего пользования многоквартирных домов. Только за июнь по обращениям жителей, поступившим через Единую диспетчерскую службу, коммунальные службы восстановили оконные конструкции более чем в 200 подъездах.

Исправное остекление входных групп и лестничных клеток играет важную роль в поддержании комфортных условий в доме. Герметичные окна защищают подъезды от сквозняков, пыли и уличного шума, помогают сохранять стабильную температуру внутри помещений общего пользования и снижают негативное воздействие перепадов температур на инженерные коммуникации.

В перечень работ по текущему содержанию многоквартирных домов входят замена поврежденных стекол, регулировка оконных механизмов и ремонт либо замена фурнитуры. Эти мероприятия выполняют за счет средств, которые собственники ежемесячно перечисляют на содержание общего имущества.

В июне такие работы провели в домах на улицах Ленина, Чайковского и Сходненской в Красногорске, на улицах Живописной, Дмитриева и Пионерской в Балашихе, а также на улицах Ленина и Босова в Истре и в селе Павловская Слобода на Комсомольской улице.

Управляющие организации обязаны оперативно устранять любые выявленные неисправности оконных конструкций в местах общего пользования. Если ремонт требуется, жители Подмосковья могут обратиться непосредственно в свою управляющую компанию или оставить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области.