Окна и двери обновили в детском саду на Комсомольской улице в Белоозерском

В детском саду на Комсомольской улице в Белоозерском установили пластиковые окна и двери взамен деревянных. Забота о детях — приоритет в работе органов местного самоуправления городского округа Воскресенск.

Для детей создали безопасные и комфортные условия. Окна и двери заменили в структурном подразделении дошкольных групп «Веснушка» Фаустовской средней общеобразовательной школы. Работы выполнены в рамках текущего ремонта.

Новые окна и двери позволят удерживать комфортную температуру в помещениях, так как детский сад должен быть не только красивым, но и соответствовать всем требованиям и нормам законодательства.

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