Окло 500 уличных светильников заменили в Истре

Эту работу провели в апреле и мае по всему муниципалитету. Старые светильники заменили на новые в Дедовске, селе Павловская Слобода, в деревнях Павловское, Захарово, Санниково, Сорокино, Крючково, Сокольники, Рыбушки, Сычевки, Новодарьино, в поселках Снегири, Огниково, Агрогородок, Глебовский и других.

Помимо установки новых светильников, сотрудники коммунальных служб отремонтировали 13 воздушных линий в Дедовске, поселке Снегири и деревне Селиваниха, заменили 61 прибор, контролирующий освещение дистанционно, в деревнях Алексино, Еремеево, поселке Румянцево и других населенных пунктах, а также провели точечный ремонт пяти светильников в деревнях Черная и Талицы, в селе Павловская Слобода и в поселке Снегири.

В этом году в округе модернизируют 13 километров сетей уличного освещения. Новые участки линий будут проложены по 14 адресам, охватив преимущественно сельские территории.