Охрану памятников культурного наследия усилят в Химках

Заседание межведомственной рабочей группы Московской областной думы по вопросам сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия прошло в Химках. Участники обсудили сохранение и развитие памятников истории и культуры, переданных в аренду или собственность.

Мероприятие провели на территории усадьбы Середниково. Участие приняли депутаты Московской областной Думы, представители профильных министерств, владельцы и арендаторы культурно-исторических объектов.

«Наша группа создана для оказания содействия арендаторам и собственникам исторических объектов в вопросах сохранения культурного наследия. Конечно, наша глобальная задача — чтобы все подмосковные усадьбы стали настоящими местами притяжения жителей области и туристов», — рассказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

Кроме того, владельцы и арендаторы объектов могли предложить свои идеи по развитию культурной сферы. Власти, со своей стороны, оказывают поддержку в решении различных вопросов.

«Мы регулярно оказываем содействие в различных сферах. Помогаем наладить взаимодействие с областными министерствами и ведомствами, находим решения вопросов, связанных с подключением коммуникаций: газа, электричества, выступаем медиаторами в решении спорных моментов», — подчеркнул руководитель рабочей группы, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».