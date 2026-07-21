Охранный статус Девичьего поля установили в Коломне

Предмет охраны места «Девичье поле» установили в Коломне. В XIV–XVI веках Девичье поле было местом традиционных сборов и смотров русских войск перед военными походами. Территория находится на естественной возвышенности левого берега реки Оки. Предмет охраны установили для мемориального значения, местоположения и ландшафтных характеристик.

Как сообщили в региональном управлении культурного наследия, по одной из версий, название места связано со сбором девушек-пленниц для отправки в Орду во времена монгольского ига. По другой — с языческим святилищем богини плодородия. С 14 века там стали собираться общерусские войска.

В 1380 году Дмитрий Донской устроил здесь смотр рати перед Куликовской битвой, в 1395-м Василий I собирал полки против Тамерлана, а в 1552-м Иван Грозный провел тампоследний крупный смотр перед взятием Казани.

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