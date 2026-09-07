Охранные границы Александро-Мариинского монастыря установили в Шатуре

Границы территории и режим использования Александро-Мариинского монастыря утвердили в Шатуре. Речь идет о Святых воротах с надвратной церковью и церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

На территории разрешены работы по восстановлению утраченных исторических построек, благоустройству и озеленению. Для их проведения необходимо предварительно подготовить проекты и согласовать их с Главным управлением культурного наследия Подмосковья. Также допускаются ремонт и реконструкция коммуникаций, установка освещения, противопожарные мероприятия, а также санитарно-оздоровительные и лечебные работы.

При этом новое строительство запрещено. Нельзя самостоятельно менять планировку территории, высаживать или вырубать зеленые насаждения, прокладывать дороги и устраивать автостоянки. Ограничения также распространяются на размещение кондиционеров, телеантенн и спутниковых тарелок. Кроме того, запрещена прокладка наземных инженерных коммуникаций и проведение земляных работ без предварительной археологической разведки.