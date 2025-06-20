Охранную зону установили для памятника природы в Волоколамске

Охранную зону установили для памятника природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском округе. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Территория площадью 279,5 гектара расположена между деревнями Ивановское и Щекотово. Установка охранной природной зоны необходима в целях сбережения экосистемы.

«В первую очередь старовозрастных лесов, а также верховых и переходных болот, которые обеспечивают нормальный гидрологический режим и видовое разнообразие. При этом обследования ООПТ показывают, что это разнообразие постоянно увеличивается», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По его словам, несколько лет назад в этом районе нашли саркосому шаровидную — крайне редкий гриб. Также там растут занесенные в Красную книгу лишайники — уснея жестковолосатая, бриории переплетенная и буроватая.

С начала года в Подмосковье установили охранные зоны для 14 природных территорий. Они расположены в Можайском, Наро-Фоминском, Раменском округах, а также в Зарайске, Коломне, Луховицах, Балашихе, Истре, Красногорске и Клину.