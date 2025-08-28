Охранную зону установили для памятника природы в Солнечногорске

В Солнечногорске возле деревни Замятино находится памятник природы регионального значения «Кошкино болото». Он получил дополнительную защиту в соответствии с постановлением губернатора Московской области.

Документ утвердил границы охранной зоны памятника природы, которая охватывает около 194 гектаров.

Во время проведения исследований для подготовки проекта специалисты зафиксировали на территории три вида растений, внесенных в Красную книгу региона, а также редких представителей фауны — черного коршуна и бабочку переливницу большую.

Экологи подчеркнули, что из-за особенностей расположения там может появиться и краснокнижный серый журавль.

«Дополнительная охрана необходима памятнику природы, поскольку он испытывает серьезное негативное воздействие. Это связано как с неконтролируемой рекреацией, так и с прохождением вблизи ООПТ автодороги М-11 „Нева“. Мы обязаны сохранить уникальные экосистемы: верховые болота, смешанные леса, а также редкие виды флоры и фауны», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

На выделенной территории будут действовать строгие ограничения: полностью запретят строительство, в том числе новых дорог, а также организацию туристических стоянок вне специально предусмотренных мест.