Охранную зону установили для памятника природы «Мозжинский овраг» в Одинцове

Благоустройство и обеспечение безопасности продолжается вблизи водоемов на территории Московской области. Сейчас в Одинцовском городском округе, неподалеку от поселка Мозжинка, создали охранную зону для памятника природы «Мозжинский овраг».

Эта территория значима для региона, ведь на сравнительно небольшой площади — менее 40 гектаров — обитает 80 видов животных. Охранная зона охватывает 2,9 гектара.

Ее создали специально для защиты «Мозжинского оврага» — одного из крупнейших в бассейне верхней Москвы-реки, чтобы не допустить негативное влияние на среду человека.

Стоит отметить, что в границах охранной зоны запрещены любые строительные работы, рубка деревьев (кроме санитарной), ввоз чужеродных растений, движение транспорта вне дорог, добыча полезных ископаемых, выгул домашних животных и другие виды деятельности.

Постановление разрешает пешие, лыжные и конные прогулки по существующим тропам, сбор грибов и ягод.

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